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حماس: اميركا تثبت مجددا شراكتها المباشرة بالعدوان ومسؤوليتها عن الإبادة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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