الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس:نطالب اميركا بالكف عن السياسة العدائية اذا كانت حقا تريد إنهاء الحروب

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :