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حماس: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد للتغول الامريكي الذي يؤدي للفوضى

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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