الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: اصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :