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حركة المجاهدين: الفيتو الامريكي يثبت مسؤوليتها عن حرب الابادة بغزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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