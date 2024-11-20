المقاومة العراقية تعلن قصفها هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة

العالم - العراق

وقالت المقاومة العراقية إن الاستهداف جاء نصرة لأهالي غزة وردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين والأطفال والشيوخ.

وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية مواصلة دك معاقل كيان الاحتلال بوتيرة متصاعدة، وتواصل المقاومة العراقية بين الفينة والأخرى استهداف أهداف كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة دعما للمقاومة الفلسطينة في قطاع غزة ولبنان.

وفي ما يلي نص البيان:

بيان رقم 1:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العليّ العظيم

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق مساء يوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، هدفـًا عسكريًا في شمال الأراضي المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ١٧ - جمادى الأول - ١٤٤٦ هـ