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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال عند بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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