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سرايا القدس تعلن استهدف قوات المشاة وتحصينات قناصة الاحتلال في جنين

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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