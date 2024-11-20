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قوات الاحتلال تهاجم مركبات في وادي حسن بين اليامون وكفر دان غرب جنين

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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