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خليل الحية: شعبنا يعيش مجاعة خطيرة والاحتلال يتحمل مسؤوليتها

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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