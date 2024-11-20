الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية السوري: نتطلع لفتح افاق جديدة من العلاقات المتميزة مع ايران

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :