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وزير الخارجية السوري: دمشق ترغب بمزيد من التنسيق الدبلوماسي مع طهران

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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