الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خليل الحية: من الممكن ان نتفق على الية لفتح معبر رفح لعودة الحياة الى غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :