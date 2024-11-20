الحية: نقول لنتنياهو دون وقف الحرب لا يوجد تبادل للأسرى

العالم - فلسطين

وفي تصريح صحفي له اليوم الاربعاء قال خليل الحية انه من الممكن ان نتفق على الية لفتح معبر رفح لعودة الحياة الى غزة.

واضاف: لن نترك اي فرصة للوصول الى حالة توافق وطنية من موقع المسؤولية.

وتابع: قطعنا شوطا كبيرا بالاتفاق على لجنة لادارة القطاع وماضون حتى النجاح.

وصرح الحية: وصلنا في تموز الماضي إلى شبه إتفاق رحبت به أمريكا والوسطاء وبعض قادة الاحتلال إلا أن شروط نتنياهو أفشلته.

واعلن الحية عن جاهزية حماس لتطبيق اتفاق الثاني من يوليو وقرار مجلس الأمن لكن المعيق هو نتنياهو لأسباب سياسية.

واكد ان نتنياهو لا يريد الوصول إلى إتفاق وقال صراحة أنه لا يريد وقف الحرب مضيفا: نقول لنتنياهو دون وقف الحرب لا يوجد تبادل للأسرى.

وصرح انه تجري الآن بعض الاتصالات لتحريك ملف المفاوضات ونبدي مرونة في ذلك.

وقال الحية ان المقترح الأمريكي الأخير لم يتحدث عن وقف الحرب ولا عودة نازحين بل عن إعادة بعض أسرى العدو فقط.

وصرح انه لا يعقل أن الأمة العربية الإسلامية بما تملكه من مقدرات لا تستيطع أن تلزم العدو على وقف الحرب.

وقال متساءلا: هل يعقل أن تكون الشعوب العربية والإسلامية عاجزة عن وقف العدوان على غزة وهل استسلمت الأمة للعدوان الصهيوني دون حراك حقيقي يوقفه.

واضاف: ماذا سيفعل الاحتلال إذا تعطلت مصالحه السياسية والإقتصادية في الدول العربية.

وصرح الحية: لدينا أمل في الأمة العربية والإسلامية أن تستعيد دورها.