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الحية: الادارات الامريكية تقودها سياسة واضحة منحازة بالكامل لكيان الاحتلال

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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