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الحية: المقترح الامريكي الاخير يتحدث فقط عن اعادة بعض اسرى العدو

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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