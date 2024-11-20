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الحية: الوجود الصهيوني خطر على البشرية وعامل لفقدان السلم بالمنطقة كلها

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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