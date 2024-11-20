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7 شهداء و20 جريحا في حصيلة اولية لغارة على بلدة معركة جنوبي لبنان
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اصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
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11 شهيدا بينهم 5 اطفال بقصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس
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المقاومة في لبنان تستهدف مرة ثانية تجمعا للاحتلال جنوبي الخيام بالصواريخ
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متحدث جيش الاحتلال: مقتل جندي من وحدة ماجلان جنوبي لبنان اليوم
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طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة ومتواصلة على مدينة الخيام جنوبي لبنان
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المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال في موقع رامية الحدودي
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المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمستوطنة شتولا بالصواريخ
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المقاومة الفلسطينية تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون
عاجل
المقاومة في لبنان تجبر بصواريخها مسيرة هرمز 450 على مغادرة اجواء البلاد
المقاومة في لبنان تجبر بصواريخها مسيرة هرمز 450 على مغادرة اجواء البلاد
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.