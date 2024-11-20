الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال في موقع رامية الحدودي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :