كمائن الموت: قوات الاحتلال تقع بفخ حزب الله جنوبي لبنان!

العالم _ لبنان

قتلى وجرحى وحالات خطيرة في صفوف قوات الاحتلال والنخبة منهم اضيفوا لخسائر جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية وتقارير إعلامه تحدثت عن وقوع قوة من وحدة 'ماجلان' في كمين لحزب الله وعن تفجير المقاومة في لبنان لمبنى كانت بداخله قوات إسرائيلية جنوبي لبنان.

ويأتي هذا الحدث اثر إعلان المقاومة عن استهدافها قوة مشاة إسرائيلية وقوتين أخريين وصلتا لسحب القتلى والجرحى من القوة الأولى والثانية بصواريخ موجهه وإيقاعهم بين قتيل وجريح. واستهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان بصليات صاروخية تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام وبلدة شمع وفي موقعي المرج وجل الدير عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وشنت المقاومة هجمات جوية بأسراب من المسيرات الانقضاضية استهدفت قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال شرقي مدينة نهاريا، والثانية استهدفت قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة، والثالثة شنتها على قاعد أييليت وفيها مقر قيادي مستحدث للفرقة 91 غرب مستوطنة أييليت هشاحر وأصابت أهدافها بدقة.

وفيما أعلنت المقاومة عن قصفها مدينة صفد المحتلة وتجمعات لقوات الاحتلال في المستوطنات الشمالية اعترف جيش الاحتلال بخرق عشرات الصواريخ والمسيرات لأجواء المستوطنات والمدن شمال فلسطين المحتلة وصولا الى حيفا مقرا بإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية عند الجبهة الشمالية مع لبنان وأكد إعلام الاحتلال انفجار مسيرة داخل قاعدة عسكرية بالجليل الغربي وإصابة مباني بشكل مباشر في كريات شمونه وغيرها من المستوطنات الشمالية.

وكانت المقاومة أكدت مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1,050 من ضباط وجنود جيش الاحتلال و تدمير 48 دبابة ميركافا، و9 جرافات عسكرية، و إسقاط 6 مسيرات من طراز 'هرمز 450'، ومسيرتين من طراز 'هرمز 900'، ومحلقة 'كوادكوبتر'. في حصيلة تراكمية للخسائر التي تكبدها الاحتلال منذ الأول من تشرين الأول الماضي.

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