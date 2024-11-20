حزب الله يدك صفد وعكا والعدو يعترف بهلاك المزيد من جنوده

العالم - لبنان

وفي إطار دعمها لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفت المُقاومة مدينة صفد المحتلة، بصليةٍ صاروخية.

وعرض الاعلام الحربي، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتَي “تل حاييم” و “بيت ليد” التابعتين لجيش العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

وفي سياق المواجهات البرية، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لمحاولة تقدّم قوّة إسرائيلية عند الأطراف الغربيّة لبلدة طير حرفا، بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما واستهدف المجاهدون ملّالة إسرائيلية كانت ترافق القوّة المتقدّمة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وبالمسيرات الانقضاضية، شن مجاهدو المُقاومة هجومًا جويّا على قاعد أييليت (مقر قيادي مستحدث للفرقة 91) غرب مستوطنة “أييليت هشاحر”، وأصابت أهدافها بدقّة.

وفي الإطار، شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا وأصابت أهدافها بدقة.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زیك” وإسقاطها في أجواء الجنوب اللبناني.

وتواصل المقاومة استهداف تجمعات العدو الاسرائلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، موقعة في خسائر جسيمة في العديد والعتاد. وقصف اليوم الاربعاء تجمعات اسرائلية عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، وفي جنوبي مدينة الخيام (مرتين)، وعند عند بوابة العمرا جنوبي الخيام.

كما قصفت المقاومة تجمعات اسرائيلية في مستوطنتي أفيفيم و”كفار فراديم”، وفي موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، وفي ثكنة يفتاح.

وفجر اليوم، قصفت المقاومة تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

30 قتيلا إسرائيليا منذ مطلع الشهر الحالي

اعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل 4 جنود خلال المعارك في جنوب لبنان، عن مقتل جندي آخر وإصابة ضابط بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة، وبذلك يتجاوز عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، الـ 800.

وارتفع عدد قتلى إسرائيل منذ مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي إلى 30 قتيلا من الجنود والمستوطنين.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الجندي القتيل من وحدة “كفير” في “كتيبة 90″، وأن الضابط المصاب في نفس الحادث هو قائد الكتيبة، وهو برتبة مقدم وأصيب بجروح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباك مسلح وقع الثلاثاء، داخل أحد المباني في بيت لاهيا، وأسفر الاشتباك عن مقتل جندي من لواء كفير وإصابة قائد الكتيبة بجروح خطيرة وعدد آخر من الجنود أصيبوا بجروح متفاوتة.

وبحسب رصد لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، قتل 28 ضابطا وجنديا إسرائيليا، في عملية الجيش الإسرائيلي المتواصل في جباليا وشمال قطاع غزة، لليوم الـ46 على التوالي.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 800 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 372 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.