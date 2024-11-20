الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

57 شهيدا نتيجة قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :