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مقتل باحث جيولوجيا إسرائيلي بنيران حزب الله على أرض جنوب لبنان

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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