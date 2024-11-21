الرئيس بزشكيان : ايران لن تترك دعم اصدقائها

العالم - ايران

واعتبر الرئيس بزشكيان خلال هذا اللقاء بأن العلاقات بين البلدين تتخطى العلاقات الدبلوماسية وهي قائمة على المشتركات العقائدية والثقافية والتاريخية، واضاف: ان ايران ترغب في تطوير وتعميق العلاقات مع سوريا الصديقة والشقيقة في مختلف مجالاتها.

كما اكد بأن التعاطف والتعاون بين الدول الاسلامية يمكنه جلب الرقي والتطور لكافة المسلمين.واردف الرئيس بزشكيان "انني رفعت منذ البداية شعار السلام والاخوة لكافة الدول الاسلامية، واضاف "نحن مستعدون لترسيخ التعاون ورفع مستوى العلاقات مع كافة الدول الاسلامية على قاعدة الاحترام وتوفير المصالح المتبادلة، وهذه السياسة منتهجة ازاء سوريا بشكل خاص".

كما اشار الى اللقاءات بين مسؤولي البلدين مؤكدا على اهمية استمرار الزيارات بين المسؤولين الايرانيين والسوريين من اجل تطوير التعاون ورفع مستوى العلاقات، مضيفا بان تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية والانسجام بين المسلمين يحبط مؤامرات ومخططات الاعداء بما فيهم اميركا والكيان الصهيوني، ضد مصالح الشعوب الاسلامية

سوريا لن تنفصل عن محور المقاومة ابدا

من جهته ابلغ وزير الخارجية السوري التحيات الحارة ودعوة الرئيس السوري للرئيس بزشكيان لزيارة سوريا، قائلا ان العلاقات الايرانية السورية تتطور باستمرار ونحن نسعى الى رسم افق جديد للعلاقات في مختلف مجالاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية وفق العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين.

وقدم الصباغ التقدير للدعم الايراني تجاه الحكومة والشعب السوري قائلا ان البلدين لديهما هواجس مشتركة خاصة تجاه المشروع الاميركي الصهيوني لتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة وان المقاومة هي الطريق الاكبر فعالية لمواجهة هذا المخطط ونحن نؤمن بأن أي ضعف وتهاون وتراجع في هذا المجال سيؤدي الى اضعافنا.

وشدد الصباغ ان الرئيس بشار الاسد دعم تيار المقاومة على الدوام، واضاف: نحن في سوريا نؤمن بأن تغيير الاوضاع لن تغير الحقيقة ابدا واليوم نشاهد بالتزامن من التحركات الصهيونية ضد سوريا من الجنوب، تحركات القوى المدعومة من الدول الاجنبية في شمال سوريا، كما هناك ايضا تيار يسعى لفصل سوريا عن محور المقاومة لكن فصل سوريا عن محور المقاومة لن يتحقق ابدا.

كما اشاد الصباغ الى التحركات والنجاحات الاخيرة التي حققتها ايران في المجال الدبلوماسي وخلق التضامن ضد الكيان الصهيوني، وقال: سوريا ترغب في المزيد من التعاون والتنسيق مع ايران في المجال الدبلوماسي كما تعتبر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي فاعلا في افشال الحظر الاميركي.