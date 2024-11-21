الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: الفيتو الامريكي اثبت استمرار تواطؤها في حرب الابادة بغزة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :