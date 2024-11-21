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الدعم الأميركي لكيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الإسلامية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

في عام 1986 قال جو بايدن "لو لم تكن هناك إسرائيل لكان على أميركا خلق إسرائيل لحماية مصالحها" وكان ذلك عندما كان سناتورا.. وكررها في العام 2023 وهو رئيس الولايات المتحدة "إذا لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا إنشاؤها من جديد."

العالموثائقي 10

بدأت حكاية الدعم الأميركي لكيان الاحتلال بعد 12 دقيقة فقط من إعلان قيام الكيان في الأمم المتحدة في العام 1948 من خلال مسارعة الولايات المتحدة الاعتراف به.

والدعم الأميركي لكيان الاحتلال دعامة أساسية له.. فلولا هذا الدعم على مختلف الصعد لما صمد الكيان ساعات في أي حرب خاضها.

وقال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي مانويل بينيدا "لو لم تكن الولايات المتحدة تدعم ذلك لما استمر الأمر عشر دقائق."

فقد كان الاختبار الأكبر والأحدث لمدى قدرة كيان الاحتلال على المواجهة من دون الدعم الأميركي صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 في عملية طوفان الأقصى.

كان كيان الاحتلال قاب قوسين أو أدنى من السقوط فهب الغرب وفي مقدمه الولاية المتحدة لدعمة ومنع انهياره.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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