الدعم الأميركي لكيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الإسلامية

العالم – وثائقي 10

بدأت حكاية الدعم الأميركي لكيان الاحتلال بعد 12 دقيقة فقط من إعلان قيام الكيان في الأمم المتحدة في العام 1948 من خلال مسارعة الولايات المتحدة الاعتراف به.

والدعم الأميركي لكيان الاحتلال دعامة أساسية له.. فلولا هذا الدعم على مختلف الصعد لما صمد الكيان ساعات في أي حرب خاضها.

وقال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي مانويل بينيدا "لو لم تكن الولايات المتحدة تدعم ذلك لما استمر الأمر عشر دقائق."

فقد كان الاختبار الأكبر والأحدث لمدى قدرة كيان الاحتلال على المواجهة من دون الدعم الأميركي صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 في عملية طوفان الأقصى.

كان كيان الاحتلال قاب قوسين أو أدنى من السقوط فهب الغرب وفي مقدمه الولاية المتحدة لدعمة ومنع انهياره.

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