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الاعلام العبري: احتمال عبور اكثر من مسيرة لبنانية ومحاولات الاعتراض مستمرة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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