مراسلنا: المقاومة أفشلت جميع محاولات الاحتلال بالتقدم وكبدته خسائر + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أكد مراسلنا حسين عزالدين أن التصعيد على حالة على الجبهة الجنوبية وخاصة في القطاعين الغربي والشرقي من خلال المواجهات التي تجري بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول مرارا وبمحاولات يائسة الدخول إلى بعض القرى، وخاصة بلدة شمع ومدينة الخيام.

وأضاف: إلا أن المقاومة التي تعترض هذه المحاولات تحول جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وآلياته إلى دمى في مرمى نار المقاومة بعد ما مني بالأمس بخسائر كبيرة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بالأمس بخمسة قتلى وأكثر من 12 جريحا في مواجهات عصر أمس، فيما كانت الـ24 ساعة الماضية تحمل أكثر من سبعة قتلى وأكثر من 15 جريحا أيضا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المسيرات الانقضاضية التي كانت تستهدف بعض التجمعات على الحافة الأمامية.

وأكد أنه وفي القطاع الشرقي وخاصة في بلدة الخيام لا زالت المحاولات التي تجري من الناحيتين الجنوبية والشرقية تبوء بالفشل نتيجة الصمود الأسطوري الذي تسجله المقاومة في هذه البلدة مانعة الاحتلال من تحقيق أهدافه.

وشدد على أن ذلك يتزامن مع عمليات كبيرة شنتها المقاومة يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم، التي طاولت العديد من القواعد والمواقع وأيضا الثكنات الاستراتيجية الرئيسية، بالاضافة إلى المستعمرات القريبة في الخلفية الأمامية.. حيث كانت كلها تحت مرمى الصواريخ والقذائف المدفعية التي تطلقها المقاومة.

وأضاف: ربما هذا يعكس حالة الهستيريا عند جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما قام بالأمس وخاصة بين الساعة الخامسة والسابعة من مساء أمس بقصف عنيف جدا ربما يكون غيرمسبوق بالقذائف الفسفورية والمدفعية مترافقا مع غارات جوية، وهذا يفسر مدى الخسائر التي كانت تقع في صفوفه، حيث يسعى لإحداث حاجز أو زنار ناري ليتمكن من سحب المصابين والقتلى من الأرض.

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