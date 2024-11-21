الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: هجوم بالمسيرات على تحركات الاحتلال جنوب مدينة الخيام

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :