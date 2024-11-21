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الأردن.. السجن 10 سنوات لنائب بتهمة تهريب أسلحة لفلسطين المحتلة

الأردن.. السجن 10 سنوات لنائب بتهمة تهريب أسلحة لفلسطين المحتلة
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات على النائب السابق عماد العدوان، بعد إدانته بـ”محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة”.

العالم _ فلسطين

وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 عاما على متهم فار من العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين أدينوا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجّه التهمة إلى العدوان في مايو/أيار 2023، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأشار المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن السلطات "الإسرائيلية" أوقفت العدوان في إبريل/نيسان 2023 على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

ويبلغ عماد العدوان 36 عاما، وكان من أصغر النواب سنا في البرلمان الأردني، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب، وعُرف بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة.

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