رئيس الجمهورية يزور محافظة سيستان وبلوشستان

العالم - ايران

زيارة الرئيس بزشكيان الى محافظة سيستان وبلوشستان هي اول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية الى محافظات البلاد.

ويتضمن برنامج عمل زيارة رئيس الجمهورية لهذه المحافظة تفقد واحة العلوم والتقنيات بالاضافة الى زيارة ثلاث مدن بالمحافظة هي زاهدان وتشابهار وزابل.

ومن المقرر ان يعقد رئیس الجمهورية عدة لقاءات مع عوائل شهداء الدفاع عن الأمن والناشطين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وزعماء العشائر والنخب وحشد من مختلف شرائح الشعب.

ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته الحالية لمحافظة سيستان وبلوشستان ١١ شخصا من أعضاء الحكومة.