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مجزرة الاحتلال قرب مشفى كمال عدوان ادت لاستشهاد اكثر من 60 فلسطينيا

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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