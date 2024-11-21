مراسل ’العالم’ يرصد آخر تطورات العدوان على الضاحية الجنوبية

العالم - خاص العالم

وفي رسالة مصورة من الضاحية الجنوبية لبيروت أوضح مراسل العالم "حسين فوعاني"، بأنه حال مغادرة الموفد الرئاسي الأمريكي "آموس هوكشتاين" حتى بدأت المسيرات المعادية بالتحليق بكثافة في سماء الضاحية، وارسال بيانات وخرائط تحذيرية بعد منتصف الليل، عقبها موجة من الغارات شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية تحديدا حارة حريك.

ورأى مراسلنا، ان الرسالة من الغارات الصهيونية هي أن المفاوضات التي يقودها الوسيط الاميركي "هوكشتاين" ستكون تحت النار، وهذا ما تحدث عكسه الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في خطابه مساء الاربعاء، حيث قال ان لا مفاوضات تحت النار وبأن المقاومة هي التي تحاصر العدو الصهيوني وتضعه تحت النار.

وأضاف مراسلنا بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي شن منذ السّاعة الثّالثة من فجر اليوم، ثلاث غارات عنيفة بعدد كبير من الصواريخ استهدفت منطقة ​حارة حريك​ في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وتسبّبت بتدمير عدد من المباني ومجمعات سكنية بالكامل، وسط تحليق كثيف للطّيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت والضّاحية.

وأشار مراسلنا الى ان حارة حريك من اكثر المناطق التي تعرضت لعدد كبير من الغارات والتي أدت الى تدمير أكثر من 200 وحدة سكنية بالكامل بالاضافة الى تدمير مئات الوحدات السكنية بشكل جزئي.

وكان قد هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بعد منتصف اللّيل، "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضّاحية الجنوبيّة، وتحديدًا في المبان المحدّدة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة.