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قصف مدفعي على نهر القطراني وشبيل في منطقة جزين جنوبي لبنان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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