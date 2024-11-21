طهران: الفيتو الامريكي ضد قرار وقف النار بمثابة ضوء اخضر لمواصلة جرائم "اسرائيل"

العالم - ايران

وقال اسماعیل بقائي صباح اليوم الخميس تعليقا على عرقلة الادارة الاميركية للمصادقة على مسودة قرار لوقف اطلاق النار في غزة: رغم مطالبة المجتمع الدولي بوقف الابادة ودعم ١٤ بلدا لمسودة قرار وقف اطلاق النار، فان حكومة الديمقراطيين في امريكا عرقلة المصادقة على هذا القرار وبهذا تواصل امريكا تورطها في الابادة الجماعية في غزة المستمرة منذ ١٣ شهرا.

تزامنا مع مواصلة كيان الاحتلال في إراقة دماء الفلسطينيين في قطاع غزة استخدمت الولايات المتحدة، أمس الاربعاء 'الفيتو' في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في الوقت الذي صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح الذي يقضي ايضا بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.