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حزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال في هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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