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صحيفة معاريف: مقتل 110 جنود من لواء غولاني منذ بداية الحرب بغزة ولبنان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

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