بالفيديو.. الاحتلال يرتكب مجزرتين في بيت لاهيا والشيخ رضوان بغزة

العالم - خاص العالم

في فجر اليوم الـ 12بعد الـ 400 من الحرب على غزة، شهد قطاع غزة مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال خلفت 66 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 100 جريح إثر تدمير حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وتدمير عدد من المنازل السكنية على رؤوس من فيها.

ووصف مسؤول في مستشفى كمال عدوان الوضع في مكان القصف، قائلا إن عشرات الشهداء ملقون على الأرض، بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم، وإن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، دون وجود أي طريقة لإنقاذهم أو رفع الأنقاض عنهم.

وجدد التأكيد على أن المنظومة الصحية منهارة تماما في شمال غزة، ولا تستطيع الطواقم الطبية فعل شيء، في ظل صمت العالم عما يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة.

وفي مجزرة أخرى، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا منزلاً لعائلة 'العروقي' بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 22 شهيدا بينهم عشرة أطفال.

كما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ويشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وتقصف آليات جيش الاحتلال مناطق في شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن سبعة مخابز فقط تنتج الخبز من أصل تسعة عشر مخبزة يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة ما زالت قائمًة، بسبب الهجمات والعراقيل الإسرائيلية.

ولفت دوجاريك، الانتباه إلى الوضع الإنساني لسكان غزة الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل الهجمات الإسرائيلية.

وأشار دوجاريك إلى أن أربعة من هذه المخابز موجودة في مدينة غزة، اثنان منها في دير البلح، والأخير في منطقة خان يونس، مؤكدا أن السبب وراء توقف معظم المخابز عن العمل هو منع إسرائيل وصول المواد الضرورية إليها.