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غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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