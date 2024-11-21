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نحو 75 شهيدا في شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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