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حزب الله يستهدف مرة ثانية تجمعا لجنود الاحتلال شرقي الخيام بصلية صاروخية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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