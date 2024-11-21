الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :