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طيران الاحتلال يستهدف خيمة نازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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