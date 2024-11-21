الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية:13 شهيدا و44 جريحا بغارات على بلدة معركة في صور يوم امس

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :