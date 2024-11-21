الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

5 جرحى بغارة على خيمة للنازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :