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حزب الله يستهدف للمرة الثالثة تجمعا للاحتلال شرقي مدينة الخيام بالصواريخ

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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