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الصحة بغزة: 71 شهيدا و176 مصابا جراء 5 مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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