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حزب الله يستهدف بالصواريخ موقع الانذار المبكر على قمة جبل الشيخ بالجولان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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