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حزب الله يستهدف للمرة الرابعة بالصواريخ تجمعا للاحتلال شرقي مدينة الخيام

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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