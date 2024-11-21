إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت

العالم - الاحتلال

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، اليوم الخميس، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة مستوطني كيان الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

رود أفعال مرحبة واسعة بقرار الجنائية الدولية:

وأصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانا جاء فيه: نُثمّن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

واكدت أنّ هذا القرار انتصاراً للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان، معتبرة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري له.

واشارت الى ان المحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

من جانبه رحب امين عام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا محكمة العدل الدولية بالإسراع باصدار حكمها بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.

هذا ورحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت، قائلا: ان نتنياهو وجالانت أصبحا الآن مطلوبين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين عمداً.

وتابع عبده: المتهمان الآن مطلوبان رسميًا بحرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين، قائلا: لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة.

واعتبر إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي، داعيا جميع الدول الاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمين بأول فرصة وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.

كما دعا إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.

هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": ان أوامر الاعتقال تؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية "إسرائيل" على الساحة العالمية، حيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة.

كما قالت صحيفة فايننشال تايمز: ان قرار الجنائية الدولية يعني أنّ الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها.

من جانبها كتبت الصحفية العبرية "دفنا ليال":ان هذه ضربة سياسية لا يمكن التقليل من أهميتها.. وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الوصول إلى 124 دولة دون المخاطرة بالاعتقال والمحاكمة كمجرمين.. هذه ليست دولًا غير مهمة - أوروبا وكندا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومناطق شاسعة أخرى.

من قال أكد وزير الخارجية الهولندي: مستعدون لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية بحق نتنياهو.

كما أصدرت بياناً بهذا الشأن جاء فيه: نرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال للإرهابيين نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضاف البيان: ندعو دول العالم إلى لتعاون مع المحكمة من أجل جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت ووقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في غزة.

هذا ووصفت حركة المجاهدين في بيان لها قرار الجنائية الدولية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة وملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني.

وأضاف البيان: يجب أن تلحق قرار الجنائية الدولية خطوات تنفيذية ومواجهة التدخل الأميركي السافر لمنع تنفيذه أو إجهاضه.

من جابنها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن: قرار الجنائية الدولية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة جداً.